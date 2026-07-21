Crolla il tetto di un vecchio caseggiato a Vigevano, operaio travolto: gravemente ferito

Un operaio di 49 anni è stato travolto dalle macerie causate dal crollo del tetto di un caseggiato dove stava lavorando a Vigevano (Pavia): è in gravi condizioni.

Nella giornata di oggi, martedì 21 luglio 2026, si è verificato un incidente sul lavoro a Vigevano, comune che si trova in provincia di Pavia. Un operaio è stato travolto dai resti di un tetto, che è crollato.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 9 del mattino. L'operaio, un muratore di 49 anni, stava lavorando al rifacimento della copertura di un vecchio caseggiato, il cui cantiere si trova lungo via Robecchi: era impegnato da quindici giorni con altri colleghi. A un certo punto, il tetto è crollato e l'operaio è stato travolto dalle macerie. I colleghi hanno subito lanciato l'allarme.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno inviato gli operatori sanitari del 118. Si sono subito attivati con le manovre di rianimazione. Poi hanno portato il 49enne nel piazzale del mercato dove è atterrato un elicottero del 118 decollato da Milano. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Leggi anche Tocca un cavo danneggiato dal maltempo e viene folgorato da una scarica da 15mila volt: 49enne muore a Viadana

Le macerie, a causa del crollo, sono finite in strada: hanno investito anche un'auto in sosta. Sul posto, oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti gli agenti di polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Agenzia di tutela di salute del territorio. Oltre a liberare la strada, verranno svolti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e soprattutto accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.