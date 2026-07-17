Tocca un cavo danneggiato dal maltempo e viene folgorato da una scarica da 15mila volt: 49enne muore a Viadana

Un 49enne è morto la mattina del 17 luglio a Viadana (Mantova) perché folgorato da una scarica da 15mila volt. L’uomo, un operaio, stava lavorando alla pulizia di un pioppeto, quando ha toccato il cavo finito a terra per il maltempo.

Foto di repertorio

Un 49enne è morto questa mattina, venerdì 17 luglio, dopo essere rimasto folgorato da un cavo della media tensione a Viadana (in provincia di Mantova). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo stava lavorando per il ripristino di una linea elettrica danneggiata dal maltempo degli scorsi giorni, con il cavo che era caduto a terra. Il 49enne l'avrebbe toccato e, per cause al vaglio degli investigatori, è rimasto folgorato da una scarica di 15mila volt. I tentativi di rianimazione sono risultati inutili.

L'incidente si è verificato intorno alle 11:30 in via Fossola a San Matteo delle Chiaviche, una frazione di Viadana. Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia mantovana in questi giorni aveva fatto staccare un cavo della linea di media tensione che passava sopra un albero, facendolo finire al suolo. Il 49enne, un operaio che stava lavorando alla pulizia di un pioppeto dalle piante cadute durante il forte temporale, avrebbe toccato il cavo rimanendo folgorato e andando in arresto cardiaco.

Il 49enne, di origini albanesi, si trovava insieme ai suoi due fratelli al momento dell'incidente. Sono stati loro, dopo averlo visto accasciarsi, a chiamare i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i sanitari della Croce Verde di Viadana e l'elisoccorso decollato da Parma, ma i tentativi di rianimare il 49enne si sono rivelati inutili. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova e i carabinieri, che insieme ai tecnici dell'Ats Val Padana dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme sul lavoro. Intanto, una squadra di tecnici della società elettrica ha provveduto a mettere in sicurezza l'area.