Scoppia un incendio in un appartamento a Borgo Mantovano per il cortocircuito di una presa: morto Claudio Ferioli

Claudio Ferioli è morto nella serata del 22 giugno a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento a Borgo Mantovano (Mantova). Le fiamme si sarebbero generate a causa di un cortocircuito di una presa elettrica.

L’intervento dei vigili del fuoco a Borgo Mantovano

Un 54enne è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, lunedì 22 giugno, all'interno del proprio appartamento a Borgo Mantovano (in provincia di Mantova) devastato da un incendio). A scoprire il corpo dell'uomo, che si chiamava Claudio Ferioli, sono stati i vigili del fuoco mentre spegnevano le fiamme. L'altra abitazione della palazzina è stata evacuata e non risultano altre persone intossicate o ferite in alcun modo. La salma è stata trasportata all'obitorio di Mantova per l'ispezione cadaverica. Stando a quanto emerso finora, pare che l'incendio sia stato provocato da un cortocircuito di una presa elettrica, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

L'allarme è scattato poco dopo le 23 del 22 giugno nella frazione Pieve di Coriano di Borgo Mantovano, in via Cittadella. I vigili del fuoco del Comando di Mantova sono intervenuti con diversi mezzi insieme ai rinforzi da Rovigo e Ferrara e la squadra di Suzzara per competenza territoriale. Mentre spegnevano le fiamme che stavano distruggendo uno dei due appartamenti della palazzina, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Trasportato a terra, è stato identificato e si tratta del 54enne Claudio Ferioli. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

L'altro appartamento del condominio è stato evacuato e i residenti hanno trovato ospitalità dai familiari. Entrambe le abitazioni, infatti, sono state dichiarate inagibili. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Gonzaga, supportati dal nucleo Operativo e Radiomobile e coordinati dalla Prefettura di Mantova. Gli accertamenti per individuare le cause del rogo sono ancora in corso, ma per il momento l'ipotesi più accreditata è che sia stato provocato da un cortocircuito di una presa elettrica. La salma della vittima verrà sottoposta a ispezione.