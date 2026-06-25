Incendio in un appartamento a Lomazzo nel Comasco, morto un anziano: evacuati 15 residenti

È divampato un incendio all’interno di un appartamento in via Somaini a Lomazzo (Como). Nel rogo ha perso la vita un anziano e 15 residenti sono stati evacuati dai vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco in via Somaini a Lomazzo (Como)

Nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra mercoledì 24 giugno e giovedì 25 giugno, è divampato un incendio all'interno di un appartamento in via Somaini a Lomazzo, un comune in provincia di Como. Nel rogo ha perso la vita un anziano e 15 residenti sono stati evacuati. Indagini in corso.

L'intervento dei soccorsi

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incendio sarebbe divampato intorno alle 3:00 di questa notte. Dopo aver ricevuto l'allarme, venti minuti più tardi i vigili del fuoco del comando provinciale di Como sono intervenuti in via Somaini.

L’intervento dei vigili del fuoco in via Somaini a Lomazzo (Como)

Stando a quanto riferito, il rogo si sarebbe sviluppato davanti al portone d'ingresso dell'abitazione al piano terra. L'uomo che vi soggiornava, di 74 anni, è stato portato all'esterno, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 che è intervenuto non ha potuto far altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Nel frattempo, quindici persone residenti nei sette appartamenti dell'edificio sono state evacuate: alcune di loro sono state trasportate in ospedale per essere sottoposte ad alcuni accertamenti.

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Insieme a loro, sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare l'origine del rogo. A tale scopo, verranno ascoltati anche i residenti evacuati.