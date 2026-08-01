Si lancia dal quarto piano per sfuggire all’incendio in casa, uomo deceduto a Brugherio

Un medico di circa 60 anni è morto dopo essersi lanciato dal suo appartamento a Brugherio (Monza e Brianza), gesto estremo per sfuggire alle fiamme che stavano divorando l’abitazione.

Con le fiamme ormai troppo vicine, deve non avere visto alternative: pur di sfuggire al fuoco, l'istinto lo ha spinto a lanciarsi dal quarto piano, andando incontro a morte praticamente certa. È successo intorno alle 19:30 di oggi, 1 agosto, a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Vittima un medico di circa 60 anni, deceduto poco dopo l'arrivo nell'ospedale di Vimercate. Sul luogo dell'incendio, nella frazione di San Damiano, sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse pattuglie, le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

L'uomo, secondo le ricostruzioni, era in strada quando ha visto le lingue di fuoco all'interno del suo appartamento di via San Luigi; si sarebbe precipitato verso l'abitazione, con l'intenzione di spegnere il fuoco, ma sarebbe rimasto intrappolato all'interno. Avrebbe quindi cercato riparo sul balcone, per poi lanciarsi nel vuoto quando le fiamme hanno raggiunto anche quella zona della casa. Soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale, l'uomo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto col suolo.

Le fiamme sarebbero partite proprio dall'interno dell'appartamento e si sarebbero estese al piano mansardato e alla copertura in legno. Tra i primi a intervenire, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Monza, che hanno notato la colonna di fumo che si alzava dal condominio; quando gli agenti hanno raggiunto l'edificio, però, l'uomo si era già lanciato. Sul posto anche i carabinieri, che hanno chiuso il tratto di strada per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso. Per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco dei Comandi di Milano e di Monza e Brianza sono arrivati in forze: due due autopompe serbatoio, due autobotti, due autoscale, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia. L'intervento non è ancora concluso, dopo seguirà la messa in sicurezza e verranno effettuati i rilievi per stabilire l'origine delle fiamme.