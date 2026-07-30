Incendio in una villetta a Milano, il video della colonna di fumo: visibile da chilometri di distanza

Incendio in una villetta a Paderno Dugnano (Milano): le fiamme hanno interessato l’abitazione. Non è chiaro cosa le abbia provocate. La colonna di fumo è stata visibile per chilometri di distanza.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, è divampato un altro incendio nella provincia di Milano. Non una piattaforma ecologica o un centro di smistamenti pacchi, questa volta purtroppo è toccato a una villetta. L'abitazione che è stata avvolta dalle fiamme si trova lungo via Panceri a Cassina Amta, che è un quartiere di Paderno Dugnano, comune dell'hinterland di Milano.

L'allarme è stato lanciato intorno alle quattro. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo molto alta e visibile per chilometri di distanza. I video diffusi sui social mostrano infatti quanto sia imponente il rogo. E infatti molte persone residenti in comuni limitrofi hanno chiamato i soccorsi preoccupati da quello che vedevano dalle loro finestre. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, si sono messi a lavoro per spegnere le fiamme. Con loro, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per aiutarli nelle operazioni di messa in sicurezza.

Non è chiaro se, all'interno della villetta, ci fosse qualcuno. Per il momento, infatti, non si segnalano persone ferite o intossicate. Sul portale della centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) non risultano interventi. Nessuna segnalazione circa l'eventuale evacuazioni di edifici vicini. Resta sconosciuta la causa dell'incendio. Una volta domate le fiamme ed effettuati i rilievi, si potrà capire se si tratta di un incendio con origine dolosa o se sia stato causato da un malfunzionamento, magari un corto circuito. Ancora troppo presto anche per stabilire l'entità dei danni. Appena sarà spento l'incendio, i vigili del fuoco procederanno con le attività di bonifica e messa in sicurezza.