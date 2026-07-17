Scoppia incendio sul tetto di un palazzo vicino alla Rinascente a Milano: si indaga sulle cause

Incendio nel terrazzo di un locale eventi a Milano: lo stabile si trova accanto alla Rinascente. Non si segnalano persone intossicate. indagini in corso per comprendere le cause.

Fonte: LaPresse

Nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio, è divampato un incendio a Milano. In una giornata di maltempo e piogge intense, la città ha dovuto fare i conti anche con un rogo sviluppatosi in uno dei punti nevralgici. Le fiamme hanno infatti interessato il tetto di uno stabile, che si trova vicino alla Rinascente, storico grande magazzino di marchi di lusso del capoluogo meneghino che si trova accanto a Piazza Duomo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco.

Le informazioni sono ancora molto poche e frammentarie. Come appreso da Fanpage.it, le fiamme sono divampate nel terrazzo – che è grande circa 200 metri quadrati – di un locale eventi, il McKinsey EA Networking Event, che si trova proprio accanto alla Rinascente. Le cause restano ancora sconosciute. I pompieri sono intervenuti con diversi mezzi per spegnerle: sono infatti riusciti a contenerle evitando che si propagassero ai palazzi vicini e causassero più danni. Una volta domate, hanno iniziato i rilievi e gli accertamenti per capire di che natura sia il rogo. Se si sia trattato di un malfunzionamento, magari un cortocircuito di quale condizionatore, o se abbia una origine dolosa.

Fortunatamente, come confermato a Fanpage.it, non si sono registrate persone intossicate o ferite. Il che è un sollievo. Certo, dopo aver spento l'incendio, bisognerà anche fare l'eventuale conta dei danni. E capire, soprattutto, se lo stabile sia agibile o meno. Al momento si stanno svolgendo le operazioni di bonifica. Sono presenti anche gli agenti della polizia locale. Nelle prossime ore, quindi, potrebbero esserci maggiori informazioni sull'accaduto.