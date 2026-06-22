Incendio a Settimo Milanese: colonna di fumo si alza dalla discarica-ricicleria Amsa

Dalla prime informazioni diffuse pare che abbia preso fuoco un camion del servizio di riciclaggio. Sul posto sono presenti cinque squadre dei vigili del fuoco di Milano. Le fiamme sono state sedate, sono in corso i rilievi dell’Arpa sulla qualità dell’aria.

Colonna di fumo a Settimo Milanese (foto Facebook)

Un'alta colonna di fumo nero si è alzata nella zona industriale di Settimo Milanese, proveniente dalla discarica-ricicleria Amsa dell'impianto di Muggiano, in via Riccardo Lombardi 13 a Milano, a un passo da Settimo Milanese e Seguro.

A partire dalle ore 10 circa di questa mattina, lunedì 22 giugno, sono tantissime le segnalazioni arrivate da parte di chi ha avuto modo di assistere alla scena. Non è ancora chiara la dinamica dell'incendio ma stando alle prime informazioni diffuse pare che abbia preso fuoco un camion del servizio di riciclaggio.

Come appreso da Fanpage.it i vigili del fuoco sono presenti sul posto con cinque squadre. L'incendio, come spiegato, scoppiato a ridosso di erbe e vegetazione, è stato prima circoscritto e poi spento. Fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte né ferite.

Si attendono ora i rilievi dei tecnici di Arpa per accertare la qualità dell'aria.

Come comunicato dal Comune di Settimo Milanese sulle proprie pagine social, sul posto sono intervenute tutte autorità competenti al lavoro per gestire la situazione e monitorare costantemente l’evoluzione del rogo e la qualità dell’aria.

"Al fine di tutelare la salute pubblica e come misura di carattere strettamente precauzionale, si invita la popolazione a tenere chiuse le finestre e a limitare le attività all’aperto nelle zone limitrofe", ha detto il Comune.

Notizia in aggiornamento