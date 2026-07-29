Incendio alla piattaforma A2A, proseguono le operazioni dei pompieri: stabilità strutturale messa a dura prova

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per bonificare e raffreddare l’area interessata dall’incendio che ha colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese (Milano): la stabilità della struttura è stata messa a dura prova.

All'alba di ieri, martedì 28 luglio, è divampato un enorme incendio alla piattaforma ecologica di A2A che si trova in via Fratelli Beltrami, 54 a Novate Milanese, un comune dell'hinterland di Milano. Le fiamme hanno interessato soprattutto materiali e rifiuti frutto della lavorazione della raccolta differenziata di carta, plastica e ingombranti. In poco topo, l'incendio si è esteso e ha riguardato un'ampia parte della struttura. Le fiamme hanno inoltre causato un'ampia nube nera, che è stata visibile per chilometri. Una scena impressionante ripresa da tantissimi residenti, i cui video sono rimbalzati in fretta sui social.

Solo una persona è rimasta ferita lievemente: è il custode di 54 anni della struttura. Non si sono registrate altre persone intossicate. Considerata la potenza dell'evento, il lavoro dei vigili del fuoco di Milano non è ancora terminato. Dopo aver spento le fiamme, si è proceduto con l'attività di bonifica e smassamento per raffreddare l'area. L'operazione è proseguita anche oggi: i mezzi meccanici hanno fatto accesso nelle zone che sono ancora invase dal fumo e dai prodotti della combustione.

Le attività dei vigili del fuoco proseguiranno ancora oggi. Dalle prime verifiche, è stato possibile scoprire che la stabilità strutturale della piattaforma è stata messa a dura prova dalle fiamme. La causa dell'incendio è ancora sconosciuta: e, come riferito a Fanpage.it, è ancora troppo presto per riuscire a capire quale sia. I carabinieri stanno indagando e A2A ha dato la massima disponibilità e collaborazione per capire cosa possa essere successo. A parte i danni importanti alla struttura, non si segnalano pericoli per la popolazione. Proprio ieri sono intervenuti tecnici dell'Arpa per effettuare i rilievi: dalle analisi non è emersa la presenza di sostanze inquinanti.