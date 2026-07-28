Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, fumo nero visibile per chilometri: custode ustionato

Un incendio è divampato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese (Milano): il custode è rimasto leggermente ustionato. L’ampia colonna di fumo è visibile per chilometri.

Incendio a Novate Milanese (Fonte: Marina Pandolfi, Sei di Novate Milanese se…)

Un vasto incendio sta interessando la provincia di Milano. All'alba di oggi, martedì 28 luglio, è divampato un rogo all'interno della piattaforma ecologica di Novate Milanese. Lo spazio, che si trova in via Fratelli Beltrami al civico 54, è gestito da A2A. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 5 del mattino. A causa delle fiamme, si è elevata un'ampia colonna di fumo nero che è stata visibile per chilometri di distanza. Le immagini diffuse sui social sono impressionanti. Nei video registrati da alcuni residenti è possibile vedere questa ampia nube nera, che sta soffocando l'intero comune.

Tutto il materiale è andato a fuoco. Cosa abbia scatenato l'incendio, è ancora incerto. I vigili del fuoco, arrivati con cinque mezzi, sono ancora a lavoro per domare le fiamme e bonificare l'area. Nel frattempo sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Il custode della piattaforma, un uomo di 54 anni, ha riportato delle leggere ustioni.

Un'altra immagine dell'incendio a Novate Milanese (Fonte: Luigi Pessina, Sei di Novate se)

È stato caricato su un'ambulanza e trasferito in pronto soccorso all'ospedale Niguarda in codice giallo. Lui, già, potrebbe fornire una prima testimonianza di quanto accaduto e soprattutto spiegare cosa potrebbe aver fatto scatenare il rogo. Considerata che l'area in cui è divampato l'incendio è una piattaforma ecologica, sono stati allertati anche i tecnici del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia.

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Questi sono sul posto per analizzare l'aria e le sostanze prodotte dalla combustione così da comprendere se vi siano o meno rischi per la salute dei residenti. Sono presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l'origine. In particolare, se ne abbia una dolosa o se si sia trattato di un malfunzionamento.