Incendio a Milano, alta colonna di fumo nero partita dal deposito Bartolini in zona Bovisa

Un’alta colonna di fumo nero si è levata nel cielo di Milano nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio. Secondo le prime informazioni, un grosso incendio si sarebbe sviluppato all’interno del deposito Bartolini di via Minzoni 10, in zona Bovisa a Milano.

Deposito Bartolini, zona Bovisa a Milano (foto: vigili del fuoco)

Un'alta colonna di fumo nero si è levata nel cielo di Milano nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio. A partire dalle 19 circa il fumo ha cominciato a rendersi sempre più visibile da diverse parti della città, in particolare da zona Affori, Niguarda, Bicocca e Dergano. Sono tantissime le segnalazioni arrivate da parte di residenti allarmati e preoccupati.

Colonna di fumo nero (Giulia Ghirardi, Fanpage.it)

Secondo le primissime informazioni l'incendio sarebbe partito dal deposito Bartolini, l'azienda di spedizioni, con sede in via Don Giovanni Minzoni 10, a Milano. Secondo quanto si apprende le fiamme avrebbero avvolto e distrutto un container presente all'interno dell'area operativa.

“Ho visto le fiamme da lontano e ho chiamato i soccorsi. Lavoro anche io in un’azienda vicina nel settore delle consegne e temo che ci sia qualcuno dentro", ha detto un operaio presente davanti al rogo.

Incendio nel deposito Bartolini a Milano (foto vigili del fuoco)

Sul posto sono giunte immediatamente cinque squadre dei Vigili del fuoco di Milano, attualmente al lavoro per domare le fiamme, mettere in sicurezza l'area e cercare di capire cosa sia effettivamente successo.

Allertati anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale di Milano e i soccorritori del 118 inviati sul posto in codice rosso e con diversi mezzi, da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Al momento ancora non è chiaro se vi siano persone ferite o intossicate.

Come confermato in serata in una nota dei vigili del fuoco di Milano l'incendio "ha colpito il Deposito Bartolini. Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Per ora resta non coinvolta dal rogo la palazzina uffici. Le operazioni di soccorso sono molto complesse con cinque squadre al lavoro per circoscrivere le fiamme. Non si registrano al momento persone coinvolte".