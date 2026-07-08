Vasto incendio all’agriturismo “L’Agricola” a Lainate: il video dell’alta colonna di fumo nero

Incendio a Lainate (Milano): un rogo è divampato nell’agriturismo “L’Agricola” . La colonna di fumo è stata visibile per chilometri.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, si è sviluppato un vasto incendio all'interno dell'agriturismo "L'Agricola". La struttura si trova in via Rho al civico 90 a Lainate, un comune che si trova in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando alle informazioni diffuse fino a questo momento, l'allarme è stato lanciato alle 14:30. Non è chiaro cosa possa aver causato il rogo, ma a ogni modo è divampato molto velocemente. In pochissimi minuti, si è diffusa un'alta colonna di fumo nero visibile per diversi chilometri di distanza. Tantissimi residenti e automobilisti hanno infatti notato quanto stava accadendo, riprendendo l'incendio e diffondendo le immagini sui social.

La centrale operativa dei vigili del fuoco ha inviato diverse squadre con più automezzi per domare le fiamme e circondare l'area colpita: l'incendio ha interessato la parte destra dell'agriturismo dove ci sono alcuni appartamenti. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Anche la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. Per il momento non si segnalano feriti o persone intossicate.

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Le fiamme hanno danneggiato una parte del tetto dell'edificio. Non è chiaro cosa possa aver provocato il rogo. Subito dopo lo spegnimento, si procederà con i rilievi necessari a capire quali siano state le cause e soprattutto se si sia trattato di un incendio doloso o di natura accidentale.