La cabina del camion prende fuoco, camionista ustionato nell’area di servizio di Stradella: è grave

Un camionista di 47 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incendio divampato improvvisamente nella cabina del suo camion in sosta nell’area di servizio di Stradella Sud (Pavia). L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Niguarda di Milano.

Un camionista di 47 anni è rimasto gravemente ferito, con ustioni di primo e secondo grado, a causa di un incendio divampato improvvisamente nella cabina del suo camion alle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 15 giugno. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 7:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Pavia e l'Ats (Agenzia di Tutela della Salute) di Alessandria.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il rogo si sarebbe sviluppato dopo che l'uomo ha parcheggiato il mezzo nell'area di servizio di Stradella Sud, in provincia di Pavia, sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo emiliano. È lì che – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine – improvvisamente le fiamme hanno avvolto la cabina del mezzo su cui si trovava il camionista.

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Una volta ricevuto l'allarme ed essere giunti sul posto, i soccorritori hanno trasportato il 47enne, in gravissime condizioni, all'ospedale Niguarda di Milano a bordo dell'elisoccorso. Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e individuare l'origine del rogo.