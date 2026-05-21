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Divampa un incendio nel suo appartamento nel Milanese, è gravissima: ha ustioni sul 70 per cento del corpo

Incendio in un appartamento a Cornaredo (Milano): una donna di 73 anni, che si trovava all’interno, è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda. Ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo.
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A cura di Ilaria Quattrone
(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 21 maggio 2026, è divampato un incendio in un appartamento a Cornaredo, comune che si trova in provincia di Milano. Una donna ha riportato ustioni gravissime. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Si hanno ancora poche notizie sul tragico episodio. Le fiamme sono partite all'interno di una abitazione, che si trova lungo via Mazzini all'altezza del civico 31. Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco, arrivati con una Aps (autopompa serbatoio) inviata dal distaccamento di Rho, molto vicino a Cornaredo, sono entrati nell'edificio, hanno trovato all'interno una donna e l'hanno portata fuori. Poi, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo.

La donna, una 73enne di cui non si conoscono nome e cognome, è stata affidata alle cure degli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I paramedici, dopo aver fornito le prime cure del posto, hanno trasferito l'anziana all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso: le sue condizioni sono gravissime. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Quello che è certo è che ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo. Nessuna notizia circa eventuali operazioni chirurgiche.

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Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Bisognerà capire cosa ha provocato le fiamme. Se, quindi, si sia trattato di un incidente domestico, di una distrazione o di un malfunzionamento. Nelle prossime ore si potranno avere informazioni maggiori sull'accaduto.

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