Esplode una bombola Gpl in una casa nel Bresciano, due feriti: sono madre e figlio

Questa mattina, poco dopo le 8, è esplosa una bombola Gpl in una casa a Berzo Demo (Brescia). Due le persone ferite: sono mamma e figlio.

Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026, a Berzo Demo, comune di appena 1.443 abitanti della provincia di Brescia, si è verificata un'esplosione in una abitazione. Due persone sono rimaste ferite: stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, si tratterebbe di madre e figlio. La donna avrebbe settant'anni, l'uomo 47.

I vigili del fuoco del comando di Brescia, attraverso una nota stampa, hanno spiegato che si è trattato di una deflagrazione di una bombola Gpl. Appena arrivata la segnalazione, sono intervenuti con diverse squadre che sono arrivate da Breno, Edolo e Dardo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze, automediche e un elicottero. Presenti anche i carabinieri di Cedegolo.

Sono state salvate due persone: madre e figlio. L'uomo è stato trasferito con l'elicottero, in codice rosso (massimo grado) all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono critiche, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. La madre, con ferite meno gravi, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Edolo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e poi hanno effettuato alcune verifiche: non vi sarebbero danni strutturali all'edificio, che è alto tre piani, seppur vi sono alcuni danni.

Madre e figlio, originari proprio di Berzo Demo, sono residenti a Milano. Si trovavano in Valcamonica per trascorrere il weekend. L'esplosione sarebbe stata provocata dalla fuoriuscita di gas dalla bombola. Poco dopo le 8, appena è stata accesa la luce, è avvenuta la parziale deflagrazione, dalla quale è nato l'incendio.