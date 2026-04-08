Scoppia un incendio nelle case popolari di Cologno Monzese: in fiamme 3 appartamenti, evacuato il palazzo

Tre appartamenti delle palazzine di housing comunale di Cologno Monzese (Milano) sono andati a fuoco nel pomeriggio dell’8 aprile. L’intero stabile è stato evacuato e qualche residente ha avuto bisogno del supporto medico per leggere intossicazioni.

L’incendio a Cologno Monzese (foto da Facebook)

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, nelle case comunali di Giordano a Cologno Monzese (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a un primo bilancio, tre appartamenti sarebbero andati a fuoco per cause ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. L'intero palazzo è stato evacuato, con le abitazioni interessate dal rogo che sono state dichiarate inagibili. Otto persone sono rimaste intossicate, sei delle quali sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

L'allarme è scattato intorno alle 15:30 dell'8 aprile dalle palazzine di housing comunale di Cologno Monzese, nell'hinterland nord-est di Milano. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dagli agenti della polizia locale, dai carabinieri e dai tecnici della protezione civile. L'intero complesso è stato evacuato, ma solo tre appartamenti avrebbero riportato danni importanti, al punto da essere stati dichiarati inagibili.

Secondo quanto emerso finora, le fiamme si sarebbero generate da un appartamento al primo piano del condominio e, in velocità, si sono propagate finendo per interessare le due abitazioni soprastanti. Otto persone sono rimaste intossicate dai fumi. Sei di loro sono state trasportate in ospedale, mentre due hanno rifiutato le cure. La più grave sarebbe un uomo di 34 anni, soccorso dai sanitari in codice giallo. Nessuno sarebbe, quindi, in condizioni preoccupanti.

Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche il sindaco Stefano Zanelli e alcuni rappresentanti del Comune di Cologno. Con un post su Facebook, l'amministrazione comunale ha assicurato che presto verrà trovata una sistemazione alle persone rimaste senza casa a seguito dell'incendio, mentre gli altri residenti potranno rientrare in sicurezza nelle proprie abitazioni.