Scoppia un incendio in un appartamento a Calolziocorte: famiglia intossicata, anche tre bambini

L’intervento dei vigili del fuoco a Calolziocorte con i respiratori

Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini, è rimasta intossicata in seguito a un incendio scoppiato all'interno della propria abitazione a Calolziocorte (in provincia di Lecco) nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo. Per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'appartamento situato in un condominio a pochi passi dall'ex piazza del mercato è stata invasa dalle fiamme. I vigli del fuoco sono riusciti a trarre in salvo i cinque, che sono stati poi trasportati all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo, in condizioni non gravi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un'esplosione prima che si alzasse la colonna di fumo.

Il condominio dove si è verificato l’incendio

L'allarme è scattato poco prima delle 10 del 9 marzo, con i vigili del fuoco che sono intervenuti subito nei pressi dell'ex piazza del mercato di Calolziocorte con cinque mezzi: un'autopompa serbatoio, un’autoscala, due autobotti e un carro aria per la ricarica dei respiratori Ara (auto respiratori ad aria), insieme a due ambulanze dei Volontari di Calolziocorte e un’automedica inviati in codice rosso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Un incendio era scoppiato in un appartamento di un condominio di tre piani e all'interno dell'abitazione si trovava una famiglia di origine egiziana. Mamma, papà e i tre figli sono stati evacuati e affidati alle cure dei sanitari, che li hanno trasportati in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco per un'intossicazione da fumo.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare quasi tre ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la struttura. Sono stati evacuati anche gli altri inquilini del palazzo per precauzione e perché il fumo aveva invaso anche l'appartamento al piano superiore. Al momento, l'abitazione dove si è sviluppato l'incendio è stato dichiarato inagibile, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all'origine del rogo.