Famiglia intossicata da monossido di carbonio a Lecco, anche bimbo di 6 mesi tra i ricoverati

Sei persone, residenti a Calolziocorte (Lecco) sono state ricoverate nell’ospedale Niguarda di Milano: sono state intossicate dal monossido di carbonio. Non sarebbero in gravi condizioni.

Immagine di repertorio

A dare l'allarme è stato il capofamiglia, un 58enne, che, intorno alle 3 del mattino, aveva iniziato ad avvertire un malessere. Poco dopo si è reso conto che anche la moglie e i figli erano in uno stato di torpore. E probabilmente, allertando i soccorsi, ha salvato loro la vita. Sono tutti ricoverati, ma non sarebbero in gravi condizioni, i sei componenti di una famiglia residente a Calolziocorte, in provincia di Lecco, intossicati dal monossido di carbonio.

L'incidente è avvenuto nella notte di oggi, 14 febbraio, nel piccolo comune lombardo. La dispersione sarebbe stata causata da un malfunzionamento della caldaia presente all'interno dell'abitazione dove vive la famiglia, composta da madre, padre e quattro bambini, di origini senegalesi. Il monossido di carbonio, inodore e incolore e non irritante, avrebbe rapidamente saturato tutti gli ambienti cogliendo gli adulti e i piccoli nel sonno, portandoli ad uno stato di torpore. A seguito dell'allarme lanciato dal 58enne sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Lecco.

Dopo una prima visita di controllo sul posto, i sei sono stati accompagnati in ospedale: la madre e il figlio più piccolo, di appena sei mesi, sono stati portati al Pronto Soccorso di Lecco, mentre il padre e gli altri tre figli a quello di Merate. I medici hanno successivamente disposto il trasferimento dell'intera famiglia all'ospedale Niguarda di Milano, provvisto di camera iperbarica. I sei pazienti sono stati trattenuti sotto osservazione ma, secondo le prime informazioni, la loro condizione clinica sarebbe sotto controllo.