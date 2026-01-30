Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nel Lodigiano, tutti in ospedale: tra loro un bimbo di 5 mesi

Foto di repertorio

Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2025, una famiglia di quattro persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. L'episodio si è verificato in una casa di via Don Minzoni a Casalpusterlengo, comune che si trova in provincia di Lodi. Tutti e quattro sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale. Tra loro c'era anche un neonato di cinque mesi: fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti sono avvenuti poco prima delle 21. Sono stati proprio marito e moglie, residenti a Casalpusterlengo e cittadini magrebini, ad allertare i soccorsi. Avrebbero infatti avvertito i primi sintomi di malessere e, a quel punto, hanno deciso di chiedere aiuto. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118, Tutti e quattro sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Maggiore di Lodi: tra loro, come dicevamo precedentemente, c'è anche un neonato di appena cinque mesi. Fortunatamente, nonostante la paura, nessuno di loro è in pericolo di vita. Dopo gli accertamenti necessari, saranno quindi dimessi.

Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale. Pare che il monossido di carbonio si sia sprigionato da un braciere, che è stato acceso per riscaldare l'ambiente. I pompieri, appena individuata la causa dell'intossicazione, hanno messo in sicurezza l'intera area.