Fuga di monossido in un ristorante della provincia di Varese: 18 persone intossicate

Fuga di monossido di carbonio in un ristorante in provincia di Varese. Ben 18 persone sono rimaste intossicate. Tra loro anche un bambino di 4 anni.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, si è verificata una fuga di monossido di carbonio in un ristorante di Cantello, un comune che si trova in provincia di Varese. Ben 18 persone sono rimaste intossicate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'allarme è scattato intorno all'una di notte. Alcuni clienti hanno iniziato ad avvertire i primi sintomi, soprattutto mal di testa e nausea, una volta che sono rientrati a casa. Hanno quindi chiamato i soccorsi. Tutto quello che accumunava i 18 pazienti, tra cui un bambino di quattro anni, era la cena al ristorante che si trova in via Roma. Gli operatori sanitari del 118 hanno fornito tutte le cure del caso e allertato i vigili del fuoco. I pompieri, insieme ai carabinieri, sono intervenuti nel locale e hanno individuato la perdita.

Ci sarebbe stato infatti un malfunzionamento della caldaia. I vigili del fuoco, oltre che controllare il ristorante, hanno controllato anche gli appartamenti ai piani superiori dell'edificio in cui ha sede il locale. E anche nelle abitazioni, sono state trovate tracce di monossido nell'aria. Per ben 18 persone è stato necessario ricorrere a cure ospedaliere: in particolare tra personale del ristorante, clienti e residenti della palazzina. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite, traumi o sintomi. L'intera area, ovviamente, è stata messa in sicurezza.

