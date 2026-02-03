milano
Fuga di monossido in un asilo nido a Milano: intossicati dodici bambini e quattro adulti

Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido a Milano. Dodici bambini sono rimasti intossicati. Oltre loro anche quattro adulti (due insegnanti e due genitori).
A cura di Ilaria Quattrone
Ancora un'intossicazione da monossido di carbonio. Questa volta è successo a Milano e precisamente in un asilo nido. Proprio nella notte, 18 clienti di un ristorante della provincia di Varese sono rimasti intossicati sempre per una fuga di monossido, e ora anche a Milano si è verificata una situazione simile. Poche ore fa, sono stati allertati i soccorsi ed è stato richiesto un loro intervenuto nella struttura che si trova lungo viale Certosa all'altezza del civico 34.

Oltre ai vigili del fuoco – che sono intervenuti con una Aps (autopompa serbatoio) della sede centrale di via Messina e con gli esperti del Nucleo NBCR – sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). In totale sono rimasti intossicati dodici bambini e quattro adulti. Due sono insegnanti e due sono genitori. Sembrerebbe che la fuga di monossido di carbonio si sia sprigionata intorno alle 9 all'interno proprio dei locali della scuola.

Gli operatori sanitari del 118 stanno fornendo tutte le cure necessarie a bambini e insegnanti. I medici e i paramedici stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero per ognuno di loro. Sembrerebbe che nessuno abbia riportato gravi sintomi o ferite. Nel frattempo i vigili del fuoco stanno svolgendo i rilievi necessari a individuare la perdita e soprattutto mettere in sicurezza l'intera area.

