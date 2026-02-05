Fuga di monossido in un asilo nido a Milano, intossicati bimbi e insegnanti: si indaga per lesioni colpose

(Immagine di repertorio)

Sarà aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di lesioni colpose per la fuga di monossido di carbonio avvenuta nell'asilo nido "Il nido del sorriso" di Milano. L'episodio si è verificato nella giornata di martedì 3 febbraio 2026 in viale Certosa al civico 34. Attorno alle 9, è infatti arrivata una segnalazione ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari del 118, in cui si chiedeva il loro intervento perché alcune persone lamentavano malesseri e sintomi riconducibili a una intossicazione da monossido. In particolare, un'educatrice avrebbe avuto un mancamento e i bimbi una forte sonnolenza.

Fortunatamente un'altra educatrice ha fatto aprire una finestra e ha lanciato l'allarme. In totale sono stati ricoverati – a solo scopo precauzionale – undici bambini di uno e due anni e quattro adulti, due insegnanti e due genitori: sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Quel giorno sono intervenuti anche gli agenti della Questura e quelli della polizia locale, che hanno provveduto a chiudere un tratto di strada per consentire tutte le operazioni di soccorso.

Le indagini sono state affidate al pubblico ministero di turno Francesco Cajani e sono condotte dal pool di polizia giudiziaria del dipartimento "Ambiente, salute e lavoro". Gli investigatori, insieme ai vigili del fuoco, stanno cercando di capire se i proprietari di un appartamento, che si trova sopra l'asilo, siano in qualche modo responsabili. Questi, infatti, sarebbero impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione che prevedono soprattutto modifiche sostanziali delle tubature, che potrebbero aver causato la fuga di gas. Nessuna responsabilità, per il momento, è imputata ai gestori dell'asilo. È possibile che gli operai, durante le operazioni di ristrutturazione, abbiano ostruito per errore lo scarico della caldaia dell'asilo: avrebbero quindi provocato la saturazione di monossido dei locali dell'asilo.