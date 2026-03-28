Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani a Milano: crollata parte del tetto, evacuati i residenti

Un incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di via Menabrea a Milano nel pomeriggio del 28 marzo. Una parte del tetto è crollata, i condomini sono stati fatti evacuare.

I vigili del fuoco al lavoro in via Menabrea a Milano

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, in una palazzina di cinque piani in zona Maciachini a Milano. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un appartamento del quarto piano, propagandosi in pochi minuti anche nel quinto. Il tetto stesso dello stabile è parzialmente collassato. I vigili del fuoco, al lavoro con sei squadre, sono al lavoro per circoscrivere le fiamme e bonificare le aree interessate. I condomini sono stati fatti tutti evacuare e, al momento, non risultano persone ferite o intossicate.

I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti con sei squadre, con in tutto circa 30 pompieri. Le fiamme sono state circoscritte, ma le attività di bonifica dureranno ancora a lungo. Sul posto sono presenti anche i sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), e gli agenti della polizia locale.

Articolo in aggiornamento