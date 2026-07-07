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Rapinatori incappucciati picchiano il titolare di un agriturismo e scappano con 50mila euro: ricercati

Una banda di rapinatori si è introdotta nell’agriturismo “Cà Fenile” ad Alzano Lombardo (Bergamo), ha aggredito il titolare dell’attività e portato via 50 mila euro. Indagini in corso.
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A cura di Giulia Ghirardi
L’agriturismo "Cà Fenile"
L’agriturismo "Cà Fenile"

Una banda di rapinatori si è introdotta nell'agriturismo "Cà Fenile" situato nella frazione Brumano, ad Alzano Lombardo (Bergamo), nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Una volta dentro, i ladri hanno aggredito il titolare dell'attività, un uomo di 47 anni, e portato via un bottino del valore totale di 50 mila euro.

La dinamica della rapina

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 3:00 di notte quando tre persone a volto coperto hanno fatto irruzione all'interno dell'agriturismo nella Bergamasca. Una volta dentro, la banda si sarebbe trovata di fronte al titolare dell'attività che è stato aggredito e costretto a consegnare il bottino che, secondo una prima stima, sarebbe composto da denaro contante e due Rolex per il valore totale di 50mila euro.

Subito dopo il colpo, i tre aggressori si sono dati alla fuga. Nel frattempo, i familiari del 47enne – che al momento della rapina si trovavano nell'altra ala dell'agriturismo insieme ad alcuni ospiti – hanno lanciato l'allarme, facendo intervenire i soccorritori e le forze dell'ordine. Una volta sul posto, i paramedici hanno prestato le prime cure all'uomo che è poi stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Intanto i carabinieri di Bergamo – coordinati dalla pm Carlotta De Luca – hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e rintracciare i ladri in fuga: al vaglio le telecamere di sorveglianza e le testimonianze di alcuni presenti.

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