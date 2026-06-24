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Rapina in una gioielleria di Brera a Milano: negoziante legata con fascette e imbavagliata, bottino da 300mila euro

È successo questa mattina alla 10 circa nella gioielleria-orologeria Passatempo-Luca Strocchia, a Brera.
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A cura di Francesca Caporello
Gioielleria–orologeria Strocchia (foto Google Maps)
Gioielleria–orologeria Strocchia (foto Google Maps)

Paura e shock in via dell'Orso 18 a Milano, in pieno centro, nei pressi di via Brera, nell'omonimo quartiere. Stando a quanto si apprende in base alle prime informazioni diffuse, due persone a volto coperto hanno messo a segno nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, una rapina nella gioielleria-orologeria Passatempo-Luca Strocchia. Tutto è successo intorno alle 10.

Secondo una prima stima il valore del bottino si aggirerebbe intorno ai 300mila euro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia Duomo, che hanno trovato la titolare del negozio, una donna di 47 anni, legata con fascette da elettricista e imbavagliata. Immediatamente sono arrivati anche i soccorritori del 118, inviati in codice giallo da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) e presenti con un'ambulanza. La donna non avrebbe riportato ferite e per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. È rimasta solo tanta paura e shock per quanto accaduto.

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Ora i militari sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, individuare e rintracciare i responsabili che si sono dati alla fuga.

Articolo in aggiornamento. 

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