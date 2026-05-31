Una donna è stata accoltellata a Milano: è in gravi condizioni

Una donna di 47 anni è stata brutalmente ferita a una gamba con un coltello a Milano. Si cerca il suo aggressore.

Nella serata di ieri sera, sabato 30 maggio, una donna è rimasta gravemente ferita sulla strada che si trova lungo largo dei Gelsomini a Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

I fatti sono accaduti poco prima delle 21:30. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto infatti la segnalazione di una persona che sanguinava ed era riversa a terra. Arrivati sul posto, hanno trovato una donna con un'importante ferita alla gamba destra. Una lesione compatibile con un colpo dato con una lama.

Dopo aver fornito le prime cure del caso sul posto, l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Fortunatamente era ancora cosciente quando i paramedici sono intervenuti. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Le forze dell'ordine dovranno cercare di capire se si sia trattato di un tentativo di rapina o se la vittima conoscesse il suo aggressore. Fondamentali saranno le sue parole e quelle di eventuali testimoni. Se sono presenti in zona, potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza che potrebbero aver registrato i momenti dell'aggressione e quindi anche il volto del responsabile.