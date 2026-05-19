milano
video suggerito
video suggerito

Accoltellata per strada da uno sconosciuto a Castelgerundo nel Lodigiano: donna in pericolo di vita

Una donna è stata accoltellata da uno sconosciuto nei pressi di Castelgerundo (Lodi). La 54enne è stata trasportata in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverata in pericolo di vita.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Una donna di 54 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto nei pressi di Castelgerundo, un comune in provincia di Lodi. Ferita, la donna è stata trasportata in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia dove è ora ricoverata in pericolo di vita.

La dinamica dell'aggressione

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lungo la provinciale 22 nei pressi di Castelgerundo (Lodi) quando la donna, che si trovava in auto, avrebbe visto un uomo in apparente difficoltà e si sarebbe fermata, scendendo dal mezzo, per chiedergli se avesse bisogno di aiuto. È allora che, senza alcun motivo apparente, l'uomo l'avrebbe colpita ripetutamente con un coltello per poi darsi alla fuga nei campi limitrofi.

Dopo aver ricevuto l'allarme da un passante, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Dopo aver constatato le gravissime condizioni della donna, i soccorritori hanno deciso di trasferirla agli Spedali Civili di Brescia a bordo dell'elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Stando a quanto riferito, la donna sarebbe ricoverata in pericolo di vita dopo essere stata ferita con due profonde ferite all'addome e una terza ferita, da difesa, a un braccio.

Leggi anche
Accoltellato in via Gola a Milano, 34enne ridotto in fin di vita: rintracciato l'aggressore

Nel frattempo, i carabinieri che sono intervenuti hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare le responsabilità di tutte le persone coinvolte e rintracciare l'aggressore che si è dato alla fuga subito dopo aver accoltellato la 54enne.

Attualità
Cronaca
Lodi
0 CONDIVISIONI
Immagine
femminicidio
Pamela genini
Si cerca la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci e in aree rurali vicine
Dolci accusato di vilipendio di cadavere e furto della testa: "Rischia una pena fino a 7 anni"
Trovato un coltello kukri nella casa di Francesco Dolci. Il 41enne: "Mai visto prima"
Dolci ripreso al loculo di Pamela Genini il 23 marzo quando si scoprì la profanazione: "Nessuno sapeva ancora"
Le telecamere hanno ripreso Dolci numerose volte alla tomba prima della scoperta della profanazione
L’ex Francesco Dolci indagato: "Casa ribaltata, hanno smontato anche il camino"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views