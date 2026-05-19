Accoltellata per strada da uno sconosciuto a Castelgerundo nel Lodigiano: donna in pericolo di vita

Una donna è stata accoltellata da uno sconosciuto nei pressi di Castelgerundo (Lodi). La 54enne è stata trasportata in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverata in pericolo di vita.

Foto di repertorio

Una donna di 54 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto nei pressi di Castelgerundo, un comune in provincia di Lodi. Ferita, la donna è stata trasportata in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia dove è ora ricoverata in pericolo di vita.

La dinamica dell'aggressione

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lungo la provinciale 22 nei pressi di Castelgerundo (Lodi) quando la donna, che si trovava in auto, avrebbe visto un uomo in apparente difficoltà e si sarebbe fermata, scendendo dal mezzo, per chiedergli se avesse bisogno di aiuto. È allora che, senza alcun motivo apparente, l'uomo l'avrebbe colpita ripetutamente con un coltello per poi darsi alla fuga nei campi limitrofi.

Dopo aver ricevuto l'allarme da un passante, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Dopo aver constatato le gravissime condizioni della donna, i soccorritori hanno deciso di trasferirla agli Spedali Civili di Brescia a bordo dell'elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Stando a quanto riferito, la donna sarebbe ricoverata in pericolo di vita dopo essere stata ferita con due profonde ferite all'addome e una terza ferita, da difesa, a un braccio.

Nel frattempo, i carabinieri che sono intervenuti hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare le responsabilità di tutte le persone coinvolte e rintracciare l'aggressore che si è dato alla fuga subito dopo aver accoltellato la 54enne.