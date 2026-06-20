Aggrediscono 3 persone in 5 ore a Milano e rubano collane d’oro e una fede: arrestata banda di 20enni

Sette giovani, d’età compresa tra i 19 e i 23 anni, sono stati arrestati dalla polizia locale di Milano per rapina aggravata e furto con strappo. Nella mattinata di venerdì 19 giugno avrebbero aggredito e derubato 3 persone in poco più di 5 ore.

La polizia locale di Milano ha arrestato sette giovani, d'età compresa tra i 19 e i 23 anni, perché accusati, a vario titolo, di rapina aggravata e furto con strappo. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la banda avrebbe messo a segno tre colpi nel giro di poco più di cinque ore tra Lambrate e Bollate nella mattinata di ieri, venerdì 19 giugno. Dopo averli sorpresi nell'abitazione di uno di loro, gli agenti sono riusciti a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla ai legittimi proprietari, oltre ad altri oggetti che potrebbero essere stati rubati in altre occasioni.

La prima rapina è stata commessa intorno alle 6:30 del 19 giugno alla fermata Lambrate della metropolitana, dove corre la linea verde M2. Stando a quanto ricostruito grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, un uomo di 55 anni è stato avvicinato da alcuni ragazzi che, aggredendolo, lo hanno fatto cadere. Una volta a terra, gli hanno strappato la collana e la fede che portava al dito.

Il secondo colpo è stato messo a segno solo 15 minuti più tardi in via Plezzo, sempre in zona Lambrate. In questo caso, i giovani hanno accerchiato un uomo che stava portando a spasso il cane e sono riusciti a rubare anche a lui una collana. Infine, il terzo episodio si è verificato a Bollate, dall'altra parte della città. I ragazzi hanno aggredito una donna di 70 anni che girava in bicicletta. Dopo averla scaraventata a terra, hanno rubato pure a lei la collana d'oro.

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Gli investigatori del nucleo Reati predatori della polizia locale di Milano sono riusciti a identificare i sette ragazzi attraverso l'analisi dei vari sistemi di videosorveglianza. Si tratta di giovani d'origine egiziana, d'età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti con alle spalle precedenti. Poiché di uno di loro gli agenti conoscevano già l'indirizzo di domicilio a Bollate, hanno deciso di presentarsi presso la sua abitazione. Dentro quell'appartamento hanno trovato lui e il resto della banda, riuscendo così ad arrestare tutti per rapina aggravata e furto con strappo. Sono stati trovati anche i preziosi che erano stati appena rubati e, quindi, riconsegnati ai proprietari.