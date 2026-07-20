Due ragazzine di 15 e 17 anni rapinano una donna in centro a Milano, poi mettono il video sui social: in carcere

L’episodio si è verificato la notte del 25 giugno scorso, in pieno centro a Milano. Si è ricostruito quanto accaduto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e al video pubblicato sui social da una delle minori.

Due ragazzine di 15 e 17 anni, la notte del 25 giugno scorso, si sarebbero rese responsabili di una rapina in pieno centro a Milano ai danni di una giovane donna che ha poi immediatamente sporto denuncia. L'episodio si è verificato in via Torino, zona Duomo.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Milano, che ha eseguito le indagini, le due ragazzine sono state individuate grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona che hanno ripreso la scena della rapina. Una volta individuate, le due minori, una di nazionalità italiana e l'altra tunisina, sono state fermate e arrestate con l'accusa di rapina pluriaggravata. Ora entrambe si trovano rinchiuse nel carcere minorile per ordine del Gip.

Come emerso nel corso delle indagini degli agenti, una delle due ragazzine era particolarmente attiva su un noto canale social dove aveva persino pubblicato poco dopo il video dell'aggressione. Altro elemento questo che ha permesso di ricostruire quanto accaduto quella notte in via Torino e accertare le responsabilità di entrambe.

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Stando a quanto si apprende, i due arresti sono stati eseguiti nell'ambito di una più ampia operazione della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità giovanile e alle baby gang, effettuata in 44 province del territorio nazionale, che ha portato in tutto tra l'altro, a 539 arresti, 954 persone denunciate e 703 kg di stupefacenti sequestrati.