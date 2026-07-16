Si scagliano contro un 30enne a Milano e lo colpiscono con un machete: due 17enni accusati di tentato omicidio

Il gip del Tribunale di Milano ha disposto il collocamento in comunità per due 17enni accusati, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma da taglio. Lo scorso 4 giugno avrebbero aggredito un 30enne con un machete.

Due 17enni sono stati collocati in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Milano perché accusati del tentato omicidio di un 30enne. Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Milano Crescenzago, i due giovani la notte del 4 giugno scorso avrebbero aggredito l'uomo con il volto travisato e armati di machete, colpendolo più volte al volto e al torace. La vittima è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

La dinamica di quanto accaduto lo scorso 4 giugno è stata ricostruita attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Una di queste, in particolare, aveva filmato l'inizio dell'aggressione. Dal video si possono vedere due persone che parlano in una zona verde di Milano non meglio specificata e un terzo che aggredisce alle spalle uno di loro. Non sono ancora chiari i motivi dell'attacco, ma di certo c'è che ad aver avuto la peggio è stato un 30enne di origine egiziana. Questo ha riportato numerose ferite al volto e al torace, inferte con un machete.

Secondo i carabinieri, a colpirlo sarebbero stati due ragazzi di 17 anni, uno cittadino egiziano e l'altro romeno, entrambi con precedenti di polizia. I due, che avrebbero agito con volto travisato, sono indagati a vario titolo per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma da taglio. Per loro, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità, eseguita nelle province di Milano e Brescia dai carabinieri del Comando provinciale milanese.