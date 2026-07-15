Andrea Caputo, candidato sindaco a Milano: “Nella mia posta, una lettera con proiettili e una minaccia”

Andrea Caputo, candidato sindaco a Milano con la lista civica “Rinascita Milano”, ha raccontato a Fanpage.it di aver trovato nella sua cassetta della posta una lettera con una minaccia e alcuni proiettili. Domani presenterà denuncia ai carabinieri.

La lettera ricevuta da Andrea Caputo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2027 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Caputo, leader di Italia Sovrana, che lui stesso ha fondato, è candidato come sindaco a Milano. Dopo una militanza nel Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, ha deciso di presentarsi alle elezioni comunali 2027 con la lista civica "Rinascita Milano". Oggi, mercoledì 15 luglio, ha raccontato a Fanpage.it di aver ricevuto una lettera con alcuni proiettili: "Oltre ai proiettili, c'era anche una intimidazione e cioè che Milano non si tocca e che devo ritirare la mia candidatura".

Andrea Caputo

Caputo, 55 anni ed ex odontotecnico, ha spiegato: "Ho fatto altre tornate elettorali, però minacce del genere, non le ho mai ricevute. Mi arrivavano chiamate silenziose o messaggi tramite terze persone. Di questo genere, è però la prima volta. Le chiamate silenziose arrivano di continuo. Questa lettera l'ho trovata oggi nella cassetta postale del condominio dopo aver ritirato la posta. Non so nemmeno quando sia stata recapitata, perché erano giorni che non ritiravo la posta". Il condominio in questione è un edificio dove, ha spiegato, non sono presenti telecamere perché è una zona molto tranquilla.

Caputo ha subito avvisato i carabinieri: "Ho appuntamento domani mattina". Ha poi sottolineato di essere tranquillo, ma allo stesso tempo turbato: "Queste cose mi fanno schifo. Perché chi non ha il coraggio di affrontare politicamente e democraticamente una battaglia elettorale, è una persona vile e vigliacca. Io andrò avanti per la mia strada perché ho un programma sociale da portare avanti e certo non saranno queste cose che mi fermeranno".

Alla domanda se qualcuno, in questi giorni, lo abbia minacciato o se è mai stato perseguitato, Caputo ha risposto di no e ha aggiunto: "Mi sono stati fatti degli approcci politici, delle offerte politiche ma intimidazioni no". E proprio sulle offerte ha precisato: "Mi offrivano poltrone in cambio del ritiro della candidatura. Si è andati su questo indirizzo qui, ma mai verso azioni del genere. Le proposte di ritirare la mia candidatura su Milano, mi è stato chiesto da partiti del sistema". E alla domanda su quali partiti, ha risposto: "Partiti istituzionali, di centrodestra". Ha poi aggiunto: "La proposta è stata mandata al mittente perché non sono di questa pasta qui".

Caputo ha poi concluso affermando che domani presenterà denuncia ai carabinieri di Cordenons, in provincia di Pordenone, dove è accaduto il fatto.