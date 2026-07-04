Diciannovenne accoltellato nel parchetto a Sesto San Giovanni, 3 giovani fermati per tentato omicidio

Tre ragazzi di 20, 22 e 24 anni sono stati fermati dai carabinieri per tentato omicidio: avrebbero ferito un 19enne nel “Giardino XXV Aprile” a Sesto San Giovanni (Milano) durante un litigio.

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Tre giovani di 20, 22 e 24 anni, tutti egiziani, sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) con l'accusa di tentato omicidio in concorso: avrebbero accoltellato un loro connazionale 19enne nel "Giardino XXV Aprile". I tre, già noti alle forze dell'ordine, senza fissa dimora e in attesa di regolarizzazione, sono stati condotti in carcere; sono in corso attività d'indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza e delegate ai carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica del ferimento ed individuare eventuali altri soggetti coinvolti.

L'intervento dei militari in via Fratelli Bandiera, a Sesto San Giovanni, per la segnalazione del ferimento; sul posto hanno trovato il 19enne, sanguinante: era stato raggiunto da almeno due fendenti, sferrati verso il petto e la coscia. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso presso l'ospedale "Niguarda" di Milano, dove è stato affidato ai sanitari; è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza e ricoverato, attualmente si trova ancora in prognosi riservata.

I tre indagati sono stati individuati nel corso delle indagini, immediatamente avviate. È emerso che il 19enne, poco prima, si trovava nel parco insieme agli amici quando è arrivato un gruppo di connazionali; è scoppiata una discussione, nata per futili motivi, e in poco tempo la situazione è trascesa: uno ha tirato fuori un coltello, si è scagliato contro il ragazzo, aiutato e spalleggiato dagli altri del suo gruppo. E, subito dopo, la fuga. I presunti responsabili sono stati rintracciati poco dopo, riconosciuti grazie alle descrizioni e agli altri elementi raccolti nelle prime fasi delle indagini.