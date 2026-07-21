Ragazzo di 19 anni accoltellato a Sesto San Giovanni: un altro giovane arrestato per tentato omicidio in concorso

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio in concorso perché accusato di aver accoltellato un 19enne a Sesto San Giovanni (Milano).

Nella giornata di oggi, martedì 21 luglio, è stata data notizia di un ragazzo di 23 anni arrestato per tentato omicidio in concorso. La misura arriva a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sesto San Giovanni coordinati dagli inquirenti della Procura di Monza. Il 23enne è stato accusato anche di rapina aggravata.

I fatti contestati risalgono al 3 luglio scorso quando un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in strada. Il giovane è stato colpito lungo via Fratelli Bandiera. Dalle indagini è stato possibile scoprire che la vittima e il 23enne, che si trovava insieme ad altri ragazzi, avrebbero avuto una lite. Non è chiaro cosa possa aver scatenato la discussione. Poi, avrebbe aggredito il ragazzo e lo avrebbe accoltellato: lo ha ferito con due fendenti, uno al torace e uno alla coscia. Dopodiché gli sarebbe stato preso un borsello.

Soccorso dagli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), è stato trovato in gravi condizioni. Nel frattempo gli investigatori hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Tre complici, il giorno dopo, quindi il 4 luglio, sono stati fermati e trasferiti in carcere. Il 23enne è stato rintracciato successivamente dai carabinieri. Adesso è stato trasferito in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.