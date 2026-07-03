Scoppia una rissa sul piazzale della stazione di Monza: due si accoltellano a vicenda, arrestati per tentato omicidio

Un 20enne e un 30enne sono stati arrestati per tentato omicidio lo scorso 29 giugno a Monza. I due avrebbero discusso e si sarebbero accoltellati a vicenda nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria.

La rissa a Monza

Una rissa scoppiata davanti alla stazione ferroviaria di Monza è terminata con due arresti per tentato omicidio. È successo lo scorso lunedì 29 giugno, in corso Milano, quando un 20enne e un 30enne sono venuti alle mani e si sono accoltellati a vicenda, con la stessa lama, al culmine di un diverbio per motivi futili. Ad avere la peggio è stato il più giovane, raggiunto da tre fendenti alla schiena e ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo, mentre l'altro è già stato condotto in carcere.

La discussione è partita intorno alle 11 del 29 giugno. Il 20enne, di nazionalità tunisina e con precedenti penali, si sarebbe avvicinato a un 30enne, originario del Burkina Faso e incensurato, per parlare, ma in breve tempo i toni si sarebbero alzati. Ad un certo punto, il più giovane dei due avrebbe raccolto da terra una grossa pietra e l'avrebbe scagliata contro il rivale, mancandolo per poco. Partita la violenta colluttazione, il 20enne avrebbe colpito il 30enne con una pietra in testa e, dopo averlo estratto dal marsupio, con un coltello gli avrebbe sferrato un fendente all'altezza dell'orecchio.

Di tutta risposta, il 30enne sarebbe riuscito a disarmare il suo aggressore e, con lo stesso coltello, lo avrebbe a sua volta colpito più volte alla schiena. Per separarli sono dovuti intervenire alcuni presenti, che hanno anche chiamato le forze dell'ordine. Arrivato sul posto, il personale sanitario del 118 ha soccorso il 20enne, già bloccato dagli agenti di polizia, e il 30enne, rintracciato vicino a una panchina. Entrambi sono stati poi trasportati in ospedale, al San Gerardo di Monza.

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Il 20enne si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Il giovane ha riportato tre ferite d'arma da taglio, due delle quali penetranti. Il 30enne, invece, ha rimediato una profonda ferita tra il collo e l'orecchio sinistro ed è stato già dimesso con una prognosi di sette giorni. Regolari sul territorio nazionale, i due sono stati arrestati per tentato omicidio su disposizione del procuratore di turno, Nicola Balice. Il 20enne è piantonato in ospedale, mentre l'altro è stato condotto in carcere a Monza.