Fedez in pronto soccorso a Milano: portato nell’ospedale dove fu operato nel 2023

Fedez è stato portato al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. Il rapper è stato accompagnato nello stesso ospedale dove nel 2023 aveva subito un intervento chirurgico.

Fedez

Nel corso della serata di oggi, lunedì 20 luglio, Fedez è stato accompagnato in pronto soccorso a Milano. Secondo le prime informazioni disponibili, il rapper sarebbe stato portato all'ospedale Fatebenefratelli, la stessa struttura sanitaria dove nel 2023 era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. Prima ancora, nella primavera del 2022, il cantante era stato ricoverato per la rimozione di un tumore al pancreas al San Raffaele di Milano, poi, nel 2024, l'artista è tornato in ospedale per una nuova emorragia interna.

Fedez al pronto soccorso del Fatebenefratelli

Secondo quanto riferito da Adnkronos, questa volta Federico Leonardo Lucia, nome all'anagrafe dell'artista, sarebbe stato ricoverato per alcuni problemi di natura gastrica. Al momento, però, non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni di salute del cantante, da pochi giorni diventato padre per la terza volta insieme alla nuova compagna Giulia Honegger.

Le informazioni disponibili riguardo al ricovero sono ancora limitate e si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali da parte dell'artista o del suo entourage. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti per chiarire le condizioni di salute del rapper e le motivazioni che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale a bordo dell'ambulanza. Al momento, dunque, non è ancora possibile stabilire la gravità della situazione o se si tratti di un episodio collegato ai precedenti problemi di salute affrontati dal cantante.