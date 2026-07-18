Fedez ufficializza la nascita di Edoardo Lupo, suo terzo figlio e primo con Giulia Honegger: “Una gioia così grande”

Fedez ha ufficializzato la nascita di Edoardo Lupo, suo terzo figlio, primo nato dalla relazione con Giulia Honegger: “Una gioia così grande”, ha scritto su Instagram.

Dopo la notizia arrivata nella tarda serata di venerdì 17 luglio, arriva la prima foto. Fedez è diventato papà per la terza volta, per la prima volta dalla relazione con la compagna Giulia Honegger. Il bambino è venuto alla luce nel pomeriggio di giovedì 16 luglio all'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo Leone Lucia e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, l'artista allarga così la sua famiglia.

L'annuncio social: "Una gioia così grande"

A dare l'ufficialità è stato lo stesso cantante, che ha rotto il silenzio con un carosello di scatti pubblicato sui suoi profili. Le immagini lo ritraggono accanto a Giulia Honegger e al neonato. La didascalia sceglie la sintesi: "Una gioia così grande". Scorrendo le foto compaiono anche i disegni realizzati da Leone e Vittoria per accogliere il fratellino, un dettaglio che restituisce l'immagine di una famiglia allargata e affiatata.

Una gravidanza blindata: il toto-nomi e il toto-sesso

La nascita del terzogenito è arrivata al termine di mesi vissuti lontano dai riflettori. Per l'intera giornata di giovedì i canali social del rapper erano rimasti muti, coerenti con la linea di riservatezza che la coppia ha adottato fin dall'inizio della relazione. Una scelta agli antipodi rispetto all'esposizione che aveva segnato gli anni con Chiara Ferragni. Persino il sesso del bebè era stato tenuto nascosto: neppure gli amici più stretti ne erano a conoscenza, e attorno al bimbo in arrivo si era acceso un toto-nomi e un toto-sesso che, come raccontato dal settimanale Chi, è proseguito fino all'ultimo mese di attesa.

L'indizio prima del parto

Qualche osservatore aveva però fiutato che il traguardo fosse vicino. Pochi giorni prima della nascita, Fedez aveva concesso uno strappo al riserbo condividendo tra le storie di Instagram una foto di Giulia Honegger in costume, con il pancione bene in vista.