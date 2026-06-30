Uomini e Donne, Angela Caloisi svela il sesso del bebè che aspetta: “Vorrei imparasse da Paolo cosa vuol dire amare”

Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un maschietto. L’annuncio del bebè con una serie di tenerissime foto pubblicate sui social. È il primo figlio per la coppia nata nel programma Uomini e Donne.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin diventeranno presto genitori. La coppia, nata sotto i riflettori della trasmissione Uomini e Donne, in queste ore ha svelato il sesso del bebè in arrivo. Aspettano un maschietto. Per dare il lieto annuncio anche alla sua community, Angela Caloisi ha pubblicato una serie di tenerissimi scatti: l'ecografia che mostra il bebè, un orsacchiotto e delle minuscole scarpine. La coppia, convolata a nozze nel 2025, è legata sentimentalmente dal 2018, quando il tronista fece la sua scelta a Uomini e Donne.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un maschietto. La loro è una di quelle coppie che dimostrano che il programma Uomini e Donne può fare germogliare anche amori destinati a durare. Per annunciare il sesso del bebè non sono ricorsi a feste sfarzose, a palloncini, a un'esplosione di petali colorati. Hanno scelto la sobrietà di un post e di scatti che parlano della loro famiglia, più che del desiderio di ostentare.

Lo scorso maggio, i due hanno annunciato che la famiglia stava per allargarsi: "Angela è in dolce attesa". L'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, anche in quel caso, aveva optato per un video che ritraeva le tappe più significative vissute in famiglia. Nel breve filmato, Paolo Crivellin che osserva incantato l'ecografia, Angela Caloisi che fa fatica a parlare perché le viene da piangere, l'abbraccio della famiglia e il pancino della futura mamma che inizia a crescere.

Coloro che hanno visto nascere l'amore di Angela Caloisi e Paolo Crivellin nella trasmissione Uomini e Donne, si sono riversati sui profili della coppia per fare loro gli auguri. Era il 2018 quando la fiaba aveva inizia. Paolo Crivellin le disse che anziché fare promesse, preferiva impegnarsi concretamente e fino in fondo per vivere questo amore con lei: "Voglio provarci davvero. Tu sei la mia scelta". Angela Caloisi, nel salotto di Verissimo, confidò che la relazione con Paolo era un punto di partenza importantissimo per lei, una rinascita dopo avere vissuto un amore tossico, in cui aveva subito violenze fisiche e psicologiche. Nel giorno del matrimonio, durante il suo discorso, Angela confidò: "Vorrei che nostro figlio avesse il tuo carattere. Vorrei imparasse da te cosa vuol dire amare". E ora non le resta che vivere la gravidanza e poi la desiderata maternità.