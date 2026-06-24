Milly Carlucci è diventata nonna, la figlia Angelica Donati ha partorito: “Benvenuta Camilla Maria”

Milly Carlucci è diventata nonna per la prima volta: la figlia Angelica Donati ha partorito la figlia Camilla Maria, avuta con il principe Fabio Borghese. A dare l’annuncio è stata proprio la conduttrice di Ballando con le Stelle, mentre la gravidanza era stata resa pubblica solo al settimo mese.

Milly Carlucci è diventata nonna per la prima volta. La figlia Angelica Donati ha partorito la piccola Camilla Maria, dopo la notizia della gravidanza resa pubblica lo scorso aprile. Il padre è il principe Fabio Borghese. Ad annunciare la nascita è stata proprio la conduttrice di Ballando con le Stelle, che ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram.

"Benvenuta piccola Camilla Maria", ha scritto Carlucci sui social, accompagnando il messaggio a uno sfondo di colore rosa. La conduttrice è diventata nonna per la prima volta di una femminuccia, nata dall'amore tra la figlia Angelica Donati e il principe Fabio Borghese. È stata Carlucci ad annunciare la nascita della bambina e al momento non è ancora state diffuse sue foto. A rendere pubblica la gravidanza, al settimo mese, era stato il settimanale DiPiù, senza svelare il sesso o la data di nascita.

A differenza della madre, Angelica Donati non fa parte del mondo dello spettacolo ma ha costruito la sua carriera nel mondo dell'imprenditoria e delle costruzione. Due anni fa, nel 2024, è convolata a nozze con il principe Fabio Borghese a Monsummano Terme, in Toscana. All'evento avevano partecipato diversi volti noti dello spettacolo, amici della madre della sposa, come Simona Ventura, Pierferdinando Casini e Matteo Marzotto. In quell'occasione, Milly Carlucci non aveva nascosto la commozione nel vedere Angelica percorrere la navata al braccio del padre Angelo, ma non aveva voluto commentare l'eventualità di diventare nonna. In modo delicato, aveva spiegato di non volersi esporre per "non mettere pressione" alla figlia. Anche Angelica, solitamente schiva come la madre per quanto riguarda la sua vita privata, aveva condiviso pubblicamente le emozioni di quel giorno, difendendo con fermezza il marito dalle critiche ricevute sui social a causa della differenza d’età, che è di circa 20 anni.