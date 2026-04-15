Angelica Donati è incinta, la figlia di Milly Carlucci aspetta un figlio dal principe Fabio Borghese

Angelica Donati, primogenita di Milly Carlucci, aspetta il suo primo figlio dal marito, il principe Fabio Borghese. La manager è al settimo mese di gravidanza e la nascita è prevista per giugno.

Aspetta il suo primo figlio Angelica Donati, la primogenita di Milly Carlucci e dell’ingegnere Angelo Donati. Ad anticipare la notizia è il settimanale DiPiùTv che annuncia come la manager si trovi già al settimo mese di gravidanza: la nascita del piccolo – non è ancora noto se sarà un bambino o una bambina – è prevista per giugno. Per la Carlucci, padrona di casa di Ballando con le stelle che oggi è al timone di Canzonissima, si tratta del primo nipote in assoluto.

Il piccolo in arrivo potrà godere del prestigio di un casato decisamente importante. Il marito di Angelica è infatti il principe Fabio Borghese, discendente di una delle famiglie più blasonate d'Italia, un nucleo che annovera tra i propri antenati perfino Papa Paolo V e quattro cardinali. Borghese, manager di Arsenale Group, è già padre di due figli nati da un precedente matrimonio. Per Angelica – anche lei manager affermata nel settore degli immobili e delle infrastrutture, con un seggio nel CDA di Terna voluto tra le nomine proposte dal governo Meloni – si tratta invece della prima esperienza come mamma.

Le nozze tra i due erano state celebrate il 29 giugno di due anni fa a Monsummano Terme, in Toscana. All'evento della figlia del “sergente di ferro” di Rai1 avevano partecipato moltissimi volti noti, tra cui Simona Ventura, Pierferdinando Casini e Matteo Marzotto.

In quell'occasione, Milly Carlucci non aveva nascosto la commozione nel vedere Angelica percorrere la navata al braccio del padre Angelo, concedendo uno strappo alla sua consueta riservatezza sulla vita privata. Ma non aveva voluto commentare l'eventualità di diventare nonna, dichiarando con delicatezza di non volersi esporre per "non mettere pressione" alla figlia. Anche Angelica, solitamente schiva come la madre, aveva voluto raccontare pubblicamente le emozioni di quel giorno, difendendo con fermezza il marito dalle critiche ricevute sui social a causa della differenza d’età di circa 20 anni.