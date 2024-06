Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci, si è sposata con Paolo Borghese: le foto delle nozze

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Foto di Cristiano Brizzi, Facibenifotografia

Angelica Donati e il compagno Fabio Borghese si sono sposati. Sul profilo Instagram della figlia di Milly Carlucci sono state pubblicate alcune foto dell'evento, dove i due sposi si mostrano felici nel giorno a loro dedicato. Tra gli scatti anche quello con la conduttrice e il papà della sposa.

Le nozze di Angelica Donati e Fabio Borghese

La cerimonia si è svolta nella Villa Medicea di Montevettolini, nei pressi di Pistoia, in Toscana, i cui proprietari sono proprio gli eredi della famiglia Borghese, a cui appartiene lo sposo. Un luogo suggestivo, immerso nel verde, dove gli invitati hanno potuto godere di un'atmosfera elegante e raffinata, quasi sospesa nel tempo. La sposa indossava un abito semplice e sofisticato, che le lasciava le spalle scoperte, con una lunga e ampia coda ad arricchirne le linee. Negli scatti, pubblicati sul suo profilo Instagram, Angelica Donati si mostra felice ed emozionata per questo giorno così importante. Dall'uscita dalla chiesa, accompagnata dalla consueta manciata di riso lanciata dagli invitati, fino all'arrivo degli sposi al ricevimento, tutto sembrava essere la realizzazione di un vero e proprio sogno. Milly Carlucci compare in due foto pubblicate dalla figlia. Nella prima sono entrambe felici e sorridenti, nell'altra accanto agli sposi appare anche il marito della conduttrice, nonché padre di Angelica, Angelo Donati.

L'amore supera i vent'anni di differenza

Le nozze erano state annunciate da Dagospia all'inizio di quest'anno, quando gli sposi sono stati beccati insieme per le strade di Roma. La differenza d'età, vent'anni, non è stata un ostacolo affinché la storia d'amore tra loro diventasse sempre più importante. Borghese, classe 1965 e discendente della dinastia del Papa Paolo VI, è figlio del principe Alessandro Borghese e Fabrizia Citterio. Alle spalle ha già un matrimonio, dal quale ha avuto tre figli: Alessandro, Sofia e India.