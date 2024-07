Chi è il principe Fabio Borghese, manager e marito di Angelica Donati

video suggerito

Fabio Borghese è il marito di Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, i due sono convolati a nozze sabato 29 giugno nella Villa Medicea di Montevettolini, in Toscana. Fabio Borghese è figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio, alle spalle ha un matrimonio con Jacaranda Falck Caracciolo da cui ha avuto tre figli: Alessandro, Sofia e India.

Chi è Fabio Borghese, principe ed erede della dinastia di Papa Paolo V

Fabio Borghese, classe 1965, è nato a Roma il 7 luglio. È il figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio, ed è il discendente di Papa Paolo V. Borghese è laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma ed ha ricoperto ruoli apicali in multinazionali nel settore dell'energia come in ExxonMobil ed Enel. Al momento è Senior EVP di Arsenale Group, azienda multibrand che si occupa di hospitality di lusso e lifestyle. È attivo anche nel campo del volontariato, con l'incarico di capo barelliere presso il Sovrano Militare Ordine di Malta. Tra le alte cose, è Vice Presidente del Nuovo Circolo degli Scacchi di Roma. Sua sorella Alessandra è una scrittrice e giornalista.

Fabio Borghese con Carla Maria Orsi Carbone e Maria Sole Torlonia al Palazzo Fendi di Roma per il lancio del nuovo profumo "Palazzo"

La vita privata di Fabio Borghese prima di Angelica Donati

Nel 1996 Fabio Borghese è convolato a nozze con la giornalista Jacaranda Falck Caracciolo. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Alessandro, Sofia e India. Jacaranda è figlia adottiva ed erede di Carlo Caracciolo oltre che nipote di Marella Caracciolo Agnelli, moglie di Gianni. Nel 2019 Fabio Borghese era stato protagonista del gossip a causa di un flirt con l'attrice Claudia Gerini. La coppia era stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna mentre si scambiava un bacio, i due non hanno mai rilasciato dichiarazioni sulla fine della loro presunta relazione.

Il matrimonio con Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci

Angelica Donati, 37 anni, e Fabio Borghese, 58 anni, coppia con vent'anni di differenza, erano stati paparazzata più volte in passato. I due sono convolati a nozze sabato 29 giugno e location della cerimonia è stata la Villa Medicea di Montevettolini, nei pressi di Pistoia, in Toscana, i cui proprietari sono gli eredi della famiglia dello sposo. Alla cerimonia ha preso parte Milly Carlucci, madre della sposa, che è apparsa in due foto pubblicate sul profilo Instagram della figlia e il padre Angelo Donati.

Fabio Borghese e le nozze con Angelica Donati