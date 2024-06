Alessandro, figlio di Bruno Vespa, ha sposato Isabella Di Biagio: foto e invitati famosi al matrimonio

Tanti presenti, fra invitati e curiosi, al matrimonio di Alessandro Vespa, primigenito del giornalista #BrunoVespa e della magistrata #AugustaIannini La cerimonia si è tenuta in Puglia, presso la Basilica Cattedrale di Oria, dove non sono mancati i personaggi noti nel mondo della politica e non solo: da Angelino #Alfano a Pier Ferdinando Casini, passando per Maria Elena #Boschi Il matrimonio è stato celebrato da Monsignor Vincenzo Pisanello in persona, #Vescovo di Oria, mentre la festa è poi proseguita a pochi chilometri di distanza, presso la tenuta di famiglia Masseria Li Reni Un sabato pomeriggio se non altro insolito per la cittadina di Oria: tra l’incanto degli ospiti, rimasti ammaliati dal centro storico del borgo federiciano, e la curiosità degli oritani giunti nei pressi del palazzo diocesano anche solo per strappare un saluto o una foto con gli ospiti d’onore di giornata. Un’attenzione comunque educata e mai sfociata in impertinenza

