video suggerito

Alessandro Vespa e Isabella Di Biagio: Bruno Vespa commenta le foto del matrimonio di suo figlio Bruno Vespa commenta il matrimonio di suo figlio Alessandro. Le nozze sono state celebrate in Puglia, tra amici e parenti, con alcuni personaggi anche noti: “Il primo figlio a sposarsi, ci sta che uno si emozioni un po’”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il figlio di Bruno Vespa, Alessandro, si è sposato con la fidanzata Isabellasi è sposato con la fidanzata Isabellatsi è sposato con la fidanzata Isabellar, con una bella cerimonia ad Oria, in Puglia. Il settimanale Chi ha incorniciato alcuni momenti dell'evento, dall'entrata in chiesa, fino all'uscita degli sposi, accolti da amici e parenti. Non sono mancati tra i presenti anche personaggi noti, tanto della politica quanto del mondo dello spettacolo. A commentare sulle pagine della rivista questo giorno così emozionante è stato proprio il giornalista.

Il commento di Bruno Vespa

Il fatidico sì è arrivato dopo tre anni di fidanzamento e a coronare il loro sogno d'amore è stato il vescovo Vincenzo Pisanello. La sposa, Isabella Di Biagio, figlia dell'ex politico Aldo Di Biagio, indossava un abito con un lungo strascico, mentre lo sposo un completo blu elettrico. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Oria, in provincia di Brindisi, per poi continuare i festeggiamenti nella Masseria Li Reni, a Manduria, non troppo distante, dove ad attendere sposi ed invitati c'era un cena preparata dallo chef stellato Paolo Gramaglia. Un giorno perfetto, come commentato anche da Bruno Vespa che ha dichiarato sulle pagine di Chi:

L’unico momento in cui mi sono emozionato davvero è stato quando mio figlio Alessandro è entrato in chiesa tenendo per mano la sua mamma, mia moglie Augusta. È il primo figlio che si sposa. Ci sta che uno si emozioni un po’.

Alcuni volti noti tra gli invitati

Tra gli invitati, anche volti noti, tanto della politica quanto del mondo dello spettacolo. E se il giornalista di Rai1, dichiara di non aver messo mano all'organizzazione del matrimonio, non esita a spiegare i legami esistenti tra i personaggi che, insieme a lui, hanno festeggiato le nozze: "Pier Ferdinando Casini è amico personale del papà di Isabella, Angelino Alfano e la moglie Tiziana sono amici nostri da anni. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi fanno parte della cerchia di amicizie di Alessandro e Isabella. Si frequentano a Roma"