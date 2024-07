video suggerito

Perché Cecilia e Ignazio non hanno fatto il viaggio di nozze e qual è il loro sogno dopo il matrimonio Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato tra i più attesi dell'anno. Dopo sette anni insieme, i due hanno coronato il loro amore e ora sono pronti ad ampliare la famiglia, come raccontano sulle pagine del settimanale Chi.

A cura di Ilaria Costabile

Lo scorso 30 giugno è stato celebrato uno dei matrimoni più attesi dell'anno, quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due hanno pronunciato il fatidico sì in una bellissima villa toscana, Tenuta di Artmino, immersa nel verde. Il settimanale Chi ha assistito alle nozze e, infatti, è riuscito a incorniciare i momenti più belli della cerimonia.

Il racconto del matrimonio tra famiglia e amici

La commozione è stata protagonista, insieme, ovviamente, ai due sposi. Belen, damigella d'onore, non è riuscita a trattenere le lacrime nel vedere avanzare la sorella, avvolta nel bellissimo abito da sposa, il primo della serata. Con lei, in prima fila durante la funzione, anche Angelo Edoardo Galvano, sua nuova fiamma, che ormai sembra essere già parte della famiglia. Ad unire la coppia in matrimonio l'amico e terapeuta Marco Colantuoni che ha dichiarato di aver incontrato delle "persone speciali, che si completano il cui amore illumina la vita di chi gli sta intorno" si legge sulle pagine di Chi. Se dal lato dei Rodriguez non è mancata l'emozione, con Gustavo che ha accompagnato la figlia sulle note di Marry You, anche da parte dei Moser c'è stato qualche segno di cedimento.

Il campione, Francesco Moser, non si è risparmiato, e si è concesso a piacevoli chiacchiere con gli invitati. D'altronde, per la prima volta dall'annuncio della separazione, ecco i coniugi Moser insieme con i rispettivi partner. A chiudere il cerchio, il discorso commosso di Carlo e Francesca, fratello e sorella dello sposo, che hanno ricordato come siano sempre stati preoccupati per questo fratello controcorrente che, però, si è dimostrato un giovane con la testa sulle spalle. Sul settimanale Chi, non mancano le foto di famiglia, ad unire due mondi opposti come l'Argentina e il Trentino, luoghi natii dei due sposi, ma anche due notorietà agli antipodi quella di Belen e quella di Francesco Moser: "Da oggi io sarò il cognato di Belen e lei la nuora di Francesco Moser" ha dichiarato lo sposo alla rivista ridendo.

Quando faranno il viaggio di nozze e il progetto di ampliare la famiglia

Nonostante la festa in pieno svolgimento, gli sposi che si sono dedicati parole d'amore, sono riusciti a dedicare il giusto tempo anche a chi ha assistito e documentato il matrimonio. "Cecilia è una donna straordinaria, di grande equilibrio, è quella che tutti cerchiamo per sentirci più puri" dice Ignazio Moser, fiero della sua sposa, che lo asseconda dicendosi orgogliosa del suo cambiamento: "Ero quella da coccolare, da accudire, adesso mi fa piacere che nella mia famiglia sappiano di poter contare su di me: mi chiedono consigli, si sentono a casa con me, lo sento". Dopo la festa, non resta che aspettare il viaggio di nozze, in occasione del loro ottavo anniversario, ad ottobre e intanto già si pensa al prossimo passo, la sposa annuncia: "Ampliare la famiglia. Abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio, adesso abbiamo fatto questo step ci mettiamo al lavoro per il prossimo".

Occhi puntati su Tony Effe e Giulia De Lellis

Non poteva mancare anche del sano gossip, dal momento che ogni matrimonio è crocevia di incontri. E, infatti, tra gli invitati spiccano Giulia De Lellis in un abito rosa fluo che ha fatto ampiamente discutere. Alla cerimonia erano presenti sia Andrea Damante, ex storico dell'influencer, con il quale non sembra esserci stato nulla se non qualche scambio sporadico durante la serata. Occhi puntati, invece, su Tony Effe, con cui il settimanale Chi l'aveva beccata già la scorsa settimana e con cui pare proprio ci sia un'amicizia davvero speciale. De Lellis ha infatti ironizzato sui suoi flirt dicendo: "Con tutto il ben di Dio che c'è in giro, chi sono io per rinunciare?". Il rapper è stato anche protagonista di un inaspettato momento musicale insieme a Belen, con cui ha cantato la hit del momento, ovvero "Sesso e Samba". Tra gli invitati, poi, anche altri volti noti come Nicola Ventola con la fidanzata Chiara Giuffrida, Aldo Montano, reduce dall'intervento e infatti con la stampella, accompagnato dalla moglie Olga Plachina. Presenti anche il campione di arti marziali Marvin Vettori e