Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi: le prime immagini delle nozze e la commozione di Belen Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pronunciato il fatidico sì. Le prime immagini della cerimonia sono state diffuse sui social, in un video si vede la modella argentina che raggiunge il futuro sposo, mentre Belen non riesce a trattenere la commozione.

A cura di Ilaria Costabile

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pronunciato il fatidico "sì", sono diventati marito e moglie, dopo la seratache ha preparato la coppia alla giornata più importante della loro vita. Le prime immagini della cerimonia che si svolge alla Villa dei Cento Camini, in Toscana, sono comparse sui social e diffuse anche sulla pagina Instagram del settimanale Chi, che ha ripreso il momento in cui la sposa, accompagnata da suo padre, ha raggiunto il futuro sposo, emozionatissimo, che la attendeva circondato dai testimoni.

Le prime immagini di Cecilia Rodriguez sposa

La modella argentina, che stringeva tra le mani un grazioso bouquet, ha indossato un abito a maniche lunghe, con un profondo scollo sulla schiena, coperto da un lunghissimo velo. A passi cadenzati, Cecilia e suo padre Gustavo, hanno raggiunto il punto in cui, finalmente, la coppia potrà finalmente coronare il proprio sogno d'amore, al cospetto degli amici più cari e dei familiari che hanno visto nascere e hanno sostenuto la loro storia in questi anni. Ad attenderla, un emozionatissimo Ignazio che, dopo un abbraccio caloroso tra padre e figlia, si avvicina per prendere la mano della futura moglie, pronto a prometterle amore per il resto della vita.

La commozione di Belen Rodriguez

Alle spalle dello sposo, i testimoni. Si vede chiaramente Belen Rodriguez emozionata e commossa nel vedere sua sorella minore, avanzare con sicurezza, bellissima vestita da sposa, e pronta ad iniziare questa nuova avventura insieme all'uomo che scelto al suo fianco. Il rito civile, che unirà in matrimonio Cecilia e Ignazio, è in procinto di iniziare quando la showgirl argentina non riesce a trattenere l'emozione e lascia che alcune lacrime le scendano sul volto, per poi prontamente intervenire con un fazzoletto, mentre i violini alla sue spalle continuavano ad intonare la musica per accompagnare l'entrata della sposa.