Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alla vigilia delle nozze, le foto e i video della cena in famiglia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano oggi, domenica 30 giugno. La cerimonia si svolgerà presso la Villa dei Cento Camini, in provincia di Prato, alla presenza di centinaia di amici e parenti. Belen Rodriguez sarà testimone della sposa, mentre Tananai si esibirà alla festa. Alla vigilia del loro grande giorno, gli sposi hanno organizzato una cena in famiglia con vista sulle colline, tra musica e divertimento. Sui social alcuni scatti e video del piccolo party pre nozze della coppia.

La cena in famiglia prima delle nozze

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso la sera prima delle nozze, sabato 29 giugno, in compagnia delle persone a loro più care. I futuri sposi hanno organizzato una cena in famiglia, come mostrano alcune immagini sui social. Nella stessa location dove pronunceranno il fatidico ‘sì', hanno fatto allestire una grande tavolata curata nei minimi dettagli, dalle decorazioni al menù della cena. Durante la serata, poi, non è mancato il momento dedicato al divertimento e alla musica. Il futuro sposo ha fatto una ‘serenata' alla showgirl argentina, cantando per lei il brano Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini. Lei, da sopra una grande terrazza, ha ascoltato commossa. Tra i presenti alla cena la mamma della sposa, Veronica Cozzani, che ha condiviso i momenti più significativi dell'evento.

Gli invitati e i festeggiamenti lunghi tre giorni

Le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si terranno domenica 30 giugno presso la Villa Medicea La Ferdinanda, nota anche come Villa dei Cento Camini, in provincia di Prato. I festeggiamenti, come raccontato dagli stessi sposi, dureranno in totale tre giorno. Alla cerimonia sono attesi circa 200 invitati, tra cui Andrea Damante e l'influencer Giulia De Lellis, che tempo fa aveva mostrato l'invito sulle sue storie Instagram. Belen Rodriguez, insieme ai figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, sarà testimone della sposa. Stando alle indiscrezione, ci sarà anche Tananai come ospite d'onore, che si esibirà durante l'evento. "La cosa più bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi", aveva raccontato la sposa a proposito della scelta della location e della Toscana.