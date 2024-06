Tananai canterà al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Belen testimone della sposa

video suggerito

Manca sempre meno alle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il matrimonio verrà celebrato domenica 30 giugno in Toscana. Sono attesi circa duecento invitati, tra questi Tananai, il cantante ospite d'eccezione accompagnerà l'evento a livello musicale.

Tanani ospite d'eccezione al matrimonio di Cecilia Rodrgiuez e Ignazio Moser

Le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser verranno celebrate domenica 30 giugno, a Carmignano, nella frazione di Artimino, nella Villa Medicea La Ferdinanda in Toscana. La coppia, ospite della trasmissione Verissimo, aveva fatto sapere di voler "dividere l'evento", sabato 29 giungo, infatti, si terrà una cerimonia intima solo per amici e familiari più stretti mentre il giorno dopo quella con circa duecento invitati, con i festeggiamenti che dureranno circa tre giorni. Secondo quanto riportato da La Nazione, ospite d'eccezione sarà Tananai, che dovrebbe esibirsi in un onore dei due sposi.

Belen testimone di nozze

Dopo sette anni di fidanzamento, Cecilia e Ignazio sono pronti per il grande passo, i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2017. Sul perché abbiano scelto proprio la Toscana come location per il matrimonio, spiegavano: "La cosa più bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi". La lista degli invitati alle nozze è lunga, sono attesi circa duecento ospiti. Tra questi sembra che ci sarà Andrea Damante e l'influencer Giulia De Lellis, che tempo fa aveva mostrato l'invito sulle sue storie Instagram. Belen Rodriguez, insieme ai figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, sarà testimone della sposa. Era stata proprio lei ad accompagnare la sorella per le ultime prove dell'abito (dello stesso atelier di quello di Diletta Leotta, convolata a nozze con Loris Karius sabato 22 giugno).