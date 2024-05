Giulia De Lellis mostra l’invito al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Ci siamo davvero”

video suggerito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il prossimo 30 giugno, meno di due mesi, dunque, per gli ultimi preparativi. La cerimonia si terrà in Toscana e al matrimonio sono previsti circa duecento invitati, tra questi anche Giulia De Lellis. L'influencer ha mostrato l'invito sulle sue storie Instagram, scrivendo: "Ah ok, quindi ci siamo davvero".

L'invito al matrimonio per Giulia De Lellis

"Tornare in ufficio e trovare questo. Ah ok, quindi ci siamo davvero" ha scritto Giulia De Lellis a corredo di uno scatto che mostrava l'invito al matrimonio di Ignazio e Cecilia, una busta bianca con le loro iniziali. Giulia de Lellis ha conosciuto la coppia nel 2017, anno in cui tutti e tre erano concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Ai tempi del reality, De Lellis e Rodriguez avevano stretto un bel legame, con qualche attrito nel 2019. In quel periodo, infatti, De Lellis faceva coppia con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Messi da parte gli screzi le due si erano riappacificate, continuandosi a frequentare per eventi di lavoro o andando in vacanza insieme.

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno coppia fissa dal 2017, anno in cui il loro amore è sbocciato all'interno della casa del Grande Fratello. Ignazio aveva chiesto la mano di Cecilia ad ottobre scorso, quando i due erano in vacanza per festeggiare il loro anniversario. Il matrimonio è previsto per il 30 giugno e verrà celebrato in Toscana. Sui motivi della scelta di questa location, Cecilia Rodriguez raccontava: "Abbiamo scelto un borgo in collina a venti minuti da Firenze. Tempo fa io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio per promuovere la Maremma, e ci siamo trovati benissimo. La cosa più bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, l’unione dei nostri due mondi".