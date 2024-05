L’addio al nubilato di Cecilia Rodriguez: video e foto del viaggio prima delle nozze con Ignazio Moser Cecilia Rodriguez è partita alla volta dell’Andalusia con le amiche, la sorella Belen e la mamma Veronica Cozzani. Festeggia il suo addio al nubilato prima delle nozze con Ignazio Moser: tutti i video e le foto del viaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez è partita per l'addio al nubilato insieme ad amiche e parenti per festeggiare gli ultimi giorni da nubile. Si avvicinano le nozze con Ignazio Moser in programma per il 30 giugno 2024 in Toscana, in un borgo a 20 minuti da Firenze, e ora è tempo di divertirsi e di dire "addio alla libertà", così come ha scritto, scherzosamente, Belen Rodriguez su Instagram a corredo di un video della sorella mentre, nella villa scelta per l'evento, si diverte a danzare in costume.

La location scelta per l'addio al nubilato di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez con le amiche, la cognata Debora Togni, la sorella Belen Rodriguez e la mamma Veronica Cozzani è partita ieri alla volta dell'Andalusia, in Spagna. "La cocchi si sposa" hanno scritto su Instagram con indosso delle parrucche colorate. Per il soggiorno hanno scelto una villa con piscina nella quale ieri, una volta atterrate, si sono divertite a danzare e bere vino a ritmo di musica. La serata è proseguita in un ristorante con musica ad alto volume e la Rodriguez ha rivelato di aver già perso la voce, come documentato nel video condiviso tra le stories da Stefania Pellizzaro, makeup artist dei vip.

Non sono mancati gadget divertenti, a forma di pene, o la scritta "Lo stesso uccello per sempre" appesa tra i muri della terrazza. E quello di ieri è stato solo il primo giorno di addio al nubilato: il gruppo di amiche proseguirà oggi il viaggio in Andalusia.

Quando e dove si sposeranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La data delle nozze è stata fissata per il 30 giugno 2024. La coppia al settimanale Chi ha raccontato di aver scelto la Toscana per il grande giorno. La Nazione ha fatto sapere che il matrimonio si terrà ad Artimino, frazione del comune di Carmignano, in provincia di Prato. La location è la Villa Medicea La Ferdinanda, o Villa dei Cento Camini, una struttura che fa parte dei beni Patrimonio dell'Unesco insieme ad altre ville della Toscana. I festeggiamenti dovrebbero durare 3 giorni, stando a quanto rivelato dagli sposi.