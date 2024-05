Cecilia Rodriguez mentre Ignazio Moser festeggia l’addio al celibato: “Spero in una tormenta a Ibiza” Cecilia Rodriguez parla ai suoi followers di Instagram mentre Ignazio Moser si gode le vacanze a Ibiza organizzate per festeggiare l’addio al celibato con i suoi amici. L’argentina scherza e si augura che il maltempo arrivi fino in Spagna, poi ammette: “Vivo un mix di emozioni contrastanti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cecilia Rodriguez dopo il viaggio con amiche e parenti per l'addio al nubilato e quello di lavoro, è rientrata a casa a Milano, ma non ha trovato il suo compagno Ignazio Moser ad attenderla. È toccato a lui partire per festeggiare i suoi ultimi giorni da celibe, prima del matrimonio in programma per il 30 giugno 2024. Ora si trova in compagnia dei suoi amici ad Ibizia, e la showgirl argentina ha scherzato confessando che spera che il maltempo raggiunga la Spagna.

Ignazio Moser festeggia l'addio al celibato a Ibiza, Cecilia Rodriguez: "Spero in una tormenta"

Le parole di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez questa mattina ha fatto alcune chiacchiere con i suoi followers di Instagram. Tra le stories ha raccontato di essere in attesa che smetta di piovere per poter uscire con i suoi cagnolini: "Qui a Milano è brutto il tempo, sto aspettando che esca i sole per uscire con i cani" ha dichiarato prima di scherzare e fare riferimento all'addio al celibato del fidanzato, futuro marito, che ora si trova a Ibiza. "Brutto tempo, speriamo che anche a Ibiza arrivi una tormenta, una di quelle brutte, che possa tagliare la luce e chiudere tutte le porte così che nessuno esca. Scherzo, o forse non scherzo", le parole. Dopo aver scherzato, ha parlato dei preparativi delle nozze che si avvicinano sempre di più.

È un momento particolare, speciale ma particolare, che ho sottovalutato. Ho sempre parlato con la mia wedding planner, lei mi ha consolato. Non so come spiegarmi, vivo un mix di emozioni che non so spiegare a parole. Sono emozioni contrastanti. È un periodo bellissimo, però è come se si chiudesse un capitolo e ne iniziasse un altro. Quando inizia qualcosa di nuovo si ha sempre un po' di paura, delle cose nuove, delle cose che non conosciamo. Un matrimonio una vita nuova.

Il volto televisivo ha poi aggiunto sul matrimonio che festeggeranno il 30 giugno: "Forse sarà tutto uguale, forse no. Mi faccio tenerezza da sola. La festa sarà bellissima, festeggeremo insieme alla famiglia, arriveranno alcune persone anche dall'Argentina e sono felice. Conosceranno casa nostra, dove abito, sono veramente felice. Manca un mese, pochissimo".

L'addio al celibato di Ignazio Moser a Ibiza

Ignazio Moser è partito ieri alla volta di Ibiza insieme ai suoi amici per festeggiare gli ultimi giorni da celibe. Con lui anche Andrea Damante e Nicola Ventola, e su Instagram ieri pomeriggio tutto il gruppo ha scattato una foto nel giardino della mega villa fittata per l'occasione. Tra i commenti anche quello di Giulia De Lellis, amica dei futuri sposi: "Mi raccomando!!!!!".